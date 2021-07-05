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Саутгейт перед полуфиналом Евро-2020 вспомнил неудачные матч против сборной Дании в Лиге наций

05:16
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от полуфинала Евро-2020 против Дании.

«У нас было два матча с Данией осенью. Я знал, насколько они хороши раньше, и они снова доказали это на Евро. Очевидно, они на волне эмоций после того, что произошло с Кристианом Эриксеном, и это понятно», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

В 2020 году команды провели 2 матча в Лиге наций: англичане уступили дома со счетом 0:1 и сыграли вничью в Дании со счетом 0:0.

Полуфинал Англия — Дания пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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