Саутгейт перед финалом Евро: «Я уже сделал все, что нужно. Теперь дело за игроками»
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о предстоящем финале Евро-2020.
«Я уже сделал все, что от меня зависит. Теперь дело за игроками. Они готовы. Они набирают все больше и больше опыта игры в важных матчах, они набирали этот опыт по ходу всего турнира. Мы с нетерпением ждем испытания в финале», — цитирует BBC Саутгейта.
Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится сегодня, 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
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