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Санчо о победе над сборной Украины: «Это отличное ощущение, ребята до сих пор кайфуют»

01:51
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Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо поделился впечатлениями от победы в четвертьфинале Евро-2020 против Украины (4:0).

«Было трудно заснуть. Это отличное ощущение, ребята до сих пор кайфуют. Счастлив быть частью этого. Все на седьмом небе от счастья, потому что мы знаем, как много это значит для фанатов. Когда мы ехали в автобусе на стадион, их было множество. Я считаю себя счастливчиком, ведь представлять Англию на крупном турнире — это просто мечта. Я благодарен за каждую возможность, которую получаю», — приводит слова Санчо официальный сайт сборной Англии.

3 июля команда Гарета Саутгейта одержала разгромную победу над Украиной (4:0). В полуфинале турнира Англия сыграет с Данией 7 июля.

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Сергей Разин все материалы автора

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