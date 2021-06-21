Ростислав Хаит: «Выиграйте, пожалуйста! И заткните рот всем критикам и дилетантам, вроде меня»

Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» перед решающим для сборной России матчем в Копенгагене обратился в «СЭ» с заявлением.

После двух туров Евро-2020 россияне занимают второе место в группе B с 3 очками, датчане идут на последней, 4-й строчке, не набрав ни одного очка.

— Я критикую игру сборной России, я не в восторге от главного тренера, но... Независимо от того, как играет сборная, независимо от того, кто ей руководит — я всегда ужасно переживаю за нее. И сейчас желаю команде даже не ничьей, а победы и выхода в плей-офф! И заткните рот всем критикам и дилетантам, вроде меня. Выиграйте, пожалуйста! Это самое главное. Все остальное не имеет никакого значения, — сказал Хаит.

Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Все расклады для выхода России в плей-офф можно почитать здесь