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Ростислав Хаит: «Выиграйте, пожалуйста! И заткните рот всем критикам и дилетантам, вроде меня»

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Ростислав Хаит. Фото Алексей Иванов, - Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ростислав Хаит. Фото Алексей Иванов, -
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Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» перед решающим для сборной России матчем в Копенгагене обратился в «СЭ» с заявлением.

После двух туров Евро-2020 россияне занимают второе место в группе B с 3 очками, датчане идут на последней, 4-й строчке, не набрав ни одного очка.

— Я критикую игру сборной России, я не в восторге от главного тренера, но... Независимо от того, как играет сборная, независимо от того, кто ей руководит — я всегда ужасно переживаю за нее. И сейчас желаю команде даже не ничьей, а победы и выхода в плей-офф! И заткните рот всем критикам и дилетантам, вроде меня. Выиграйте, пожалуйста! Это самое главное. Все остальное не имеет никакого значения, — сказал Хаит.

Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Все расклады для выхода России в плей-офф можно почитать здесь

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи