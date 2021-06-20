Дембеле не сыграет против Португалии из-за проблем с коленом

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле пропустит матч чемпионата Европы против Франции. Футболист не сможет принять участие в этом матче из-за проблем с коленом, сообщает L'Equipe.

Дембеле появился на поле на 57-й минуте встречи с венграми (1:1), заменив Адриена Рабьо. На 87-й минуте Дешам заменил 24-летнего форварда, выпустив вместо него Тома Лемара.

После двух туров Евро-2020 Франция лидирует в группе F с 4 очками. В третьем туре французы сыграют с Португалией. Матч состоится 23 июня, начало — в 22.00 (мск).