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Дембеле не сыграет против Португалии из-за проблем с коленом

20 июня 2021, 23:48
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Нападающий сборной Франции Усман Дембеле пропустит матч чемпионата Европы против Франции. Футболист не сможет принять участие в этом матче из-за проблем с коленом, сообщает L'Equipe.

Дембеле появился на поле на 57-й минуте встречи с венграми (1:1), заменив Адриена Рабьо. На 87-й минуте Дешам заменил 24-летнего форварда, выпустив вместо него Тома Лемара.

После двух туров Евро-2020 Франция лидирует в группе F с 4 очками. В третьем туре французы сыграют с Португалией. Матч состоится 23 июня, начало — в 22.00 (мск).

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