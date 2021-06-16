Сегодня сборная России проведет ключевой матч на Евро-2020 против сборной Финляндии. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. Сразу после игры Мария Маркова, Владимир Иванов с гостем студии Ринатом Билялетдиновым разберут игру футболистов Станислава Черчесова и дадут оценки перспективам нашей команды на Евро.

Ранее 12 июня сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия выиграла у Дании (1:0).