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Россия — Финляндия на Евро: Live с Билялетдиновым после ключевого матча для сборной

11:30
Ринат Билялетдинов. Фото «СЭ»
Ринат Билялетдинов. Фото «СЭ»
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Сегодня сборная России проведет ключевой матч на Евро-2020 против сборной Финляндии. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. Сразу после игры Мария Маркова, Владимир Иванов с гостем студии Ринатом Билялетдиновым разберут игру футболистов Станислава Черчесова и дадут оценки перспективам нашей команды на Евро.

Ранее 12 июня сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия выиграла у Дании (1:0).

Финляндия — Россия

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=D1abJz5ou1o

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи