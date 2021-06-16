Россия — Финляндия на Евро: Live с Билялетдиновым после ключевого матча для сборной
11:30
Сегодня сборная России проведет ключевой матч на Евро-2020 против сборной Финляндии. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. Сразу после игры Мария Маркова, Владимир Иванов с гостем студии Ринатом Билялетдиновым разберут игру футболистов Станислава Черчесова и дадут оценки перспективам нашей команды на Евро.
Ранее 12 июня сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия выиграла у Дании (1:0).
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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