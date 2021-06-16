Бранислав Иванович надеется на победу России в матче Евро с Финляндией

Бывший капитан «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 Финляндия — Россия.

«Очень тяжелый матч психологически, — сказал «СЭ» Иванович. — Очень тяжело после поражения в первом матче, напряжение растет. Но, думаю, что Россия играет хорошо. Забили гол после отличного момента. Болеем и надеемся, что Россия победит».

В конце первого тайма счет открыл полузащитник Алексей Миранчук. В начале матча финны также забили гол, но он был отменен из-за зафиксированного офсайда.