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Бранислав Иванович надеется на победу России в матче Евро с Финляндией

17:08
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Бывший капитан «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 Финляндия — Россия.

«Очень тяжелый матч психологически, — сказал «СЭ» Иванович. — Очень тяжело после поражения в первом матче, напряжение растет. Но, думаю, что Россия играет хорошо. Забили гол после отличного момента. Болеем и надеемся, что Россия победит».

В конце первого тайма счет открыл полузащитник Алексей Миранчук. В начале матча финны также забили гол, но он был отменен из-за зафиксированного офсайда.

Финляндия — Россия

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи