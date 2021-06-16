Бранислав Иванович надеется на победу России в матче Евро с Финляндией
17:08
Бывший капитан «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 Финляндия — Россия.
«Очень тяжелый матч психологически, — сказал «СЭ» Иванович. — Очень тяжело после поражения в первом матче, напряжение растет. Но, думаю, что Россия играет хорошо. Забили гол после отличного момента. Болеем и надеемся, что Россия победит».
В конце первого тайма счет открыл полузащитник Алексей Миранчук. В начале матча финны также забили гол, но он был отменен из-за зафиксированного офсайда.
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю