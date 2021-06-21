Нападающий сборной России Артем Дзюба забил пенальти в матче чемпионата Европы против Дании. Он сократил отставание в счете на 70-й минуте — 1:2.

Пенальти заработал вышедший на замену форвард Александр Соболев. Он принял мяч в штрафной и заставил защитника датчан сфолить на себя.