Россия — Дания: Дзюба забил пенальти и сократил отставание в счете
21 июня 2021, 23:24
Нападающий сборной России Артем Дзюба забил пенальти в матче чемпионата Европы против Дании. Он сократил отставание в счете на 70-й минуте — 1:2.
Пенальти заработал вышедший на замену форвард Александр Соболев. Он принял мяч в штрафной и заставил защитника датчан сфолить на себя.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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