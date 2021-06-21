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Россия — Дания: Дзюба забил пенальти и сократил отставание в счете

21 июня 2021, 23:24
Артем Дзюба. Фото AFP
Артем Дзюба. Фото AFP
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Нападающий сборной России Артем Дзюба забил пенальти в матче чемпионата Европы против Дании. Он сократил отставание в счете на 70-й минуте — 1:2.

Пенальти заработал вышедший на замену форвард Александр Соболев. Он принял мяч в штрафной и заставил защитника датчан сфолить на себя.

Россия — Дания

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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи