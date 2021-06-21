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Комментатор Акулинин — о матче Россия — Дания: «Все-таки — Васс и Меле»

21 июня 2021, 23:22
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Комментатор Сергей Акулинин после второго гола сборной Дании в ворота России отреагировал на ход игры матча группы B Евро-2020. Встреча проходит в Копенгагене на стадионе «Паркен».

«И все-таки — Васс и Меле» — написал в своем Twitter Акулинин.

Йоаким Меле и Даниэль Васс — футболисты сборной Дании.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Дания.

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