Комментатор Акулинин — о матче Россия — Дания: «Все-таки — Васс и Меле»
21 июня 2021, 23:22
Комментатор Сергей Акулинин после второго гола сборной Дании в ворота России отреагировал на ход игры матча группы B Евро-2020. Встреча проходит в Копенгагене на стадионе «Паркен».
«И все-таки — Васс и Меле» — написал в своем Twitter Акулинин.
Йоаким Меле и Даниэль Васс — футболисты сборной Дании.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Дания.
И всё-таки — Васс и Меле ?#РоссияДания #ЕВРО2020— Sergey Akulinin (@S_Akulinin) June 21, 2021
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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