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Реакция футболистов сборной России на вылет с Евро-2020

00:22
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Георгий Джикия (в центре). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России проиграла команде Дании в заключительном матче группового турнира Евро-2020 (1:4). Единственный мяч у россиян забил Артем Дзюба с пенаальти.

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии, и Дании.

После игры футболисты сборной России покидали поле с опущенными головами.

21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

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Результаты опроса

проголосовало: 3994
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Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
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23.3%
Тренер
34.1%
Игроки
2.1%
Отдельные игроки
1.6%
Стечение обстоятельств
0.9%
Никто, это наш уровень
38.1%
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи