Реакция футболистов сборной России на вылет с Евро-2020

Сборная России проиграла команде Дании в заключительном матче группового турнира Евро-2020 (1:4). Единственный мяч у россиян забил Артем Дзюба с пенаальти.

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии, и Дании.

После игры футболисты сборной России покидали поле с опущенными головами.