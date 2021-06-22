Петржела — о Зобнине: «Нельзя так ошибаться на Евро»
00:20
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» поражение сборной России на Евро-2020 от Дании (1:4).
«В первом тайме играли хорошо: от обороны на контратаке, а во втором тайме уже начались грубые ошибки. В конце концов игра развалилась. Ошибка Зобнина — такую нельзя допустить на чемпионате Европы, но он это сделал. Дании помогал стадион, болельщики. Сафонов молодой вратарь, еще неопытный. Я не понял, почему Шунина убрали. Можно сказать, что во втором тайме во всех голах виноват вратарь», — сказал Петржела «СЭ».
Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступили и Финляндии, и Дании.
Результаты опроса
проголосовало: 4000Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Вся команда
23.2%
Тренер
34.1%
Игроки
2.1%
Отдельные игроки
1.6%
Стечение обстоятельств
0.9%
Никто, это наш уровень
38.0%
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