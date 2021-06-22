Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» поражение сборной России на Евро-2020 от Дании (1:4).

«В первом тайме играли хорошо: от обороны на контратаке, а во втором тайме уже начались грубые ошибки. В конце концов игра развалилась. Ошибка Зобнина — такую нельзя допустить на чемпионате Европы, но он это сделал. Дании помогал стадион, болельщики. Сафонов молодой вратарь, еще неопытный. Я не понял, почему Шунина убрали. Можно сказать, что во втором тайме во всех голах виноват вратарь», — сказал Петржела «СЭ».

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступили и Финляндии, и Дании.