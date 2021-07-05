Сорокин: «УЕФА не высказывал претензий из-за заражения финских болельщиков в Петербурге»
13:53
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро Алексей Сорокин высказался по поводу того, что финские болельщики в Санкт-Петербурге заболели коронавирусом.
Финское министерство социальных дел и здравоохранения сообщило, что заражение коронавирусом подтверждено уже у около 400 жителей Финляндии.
«Претензий мы никаких не слышали. Да, когда люди путешествуют, у них больше шансов заразиться, чем у себя дома», — рассказал Сорокин.
Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля.
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