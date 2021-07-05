Сорокин: «УЕФА не высказывал претензий из-за заражения финских болельщиков в Петербурге»

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро Алексей Сорокин высказался по поводу того, что финские болельщики в Санкт-Петербурге заболели коронавирусом.

Финское министерство социальных дел и здравоохранения сообщило, что заражение коронавирусом подтверждено уже у около 400 жителей Финляндии.

«Претензий мы никаких не слышали. Да, когда люди путешествуют, у них больше шансов заразиться, чем у себя дома», — рассказал Сорокин.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля.