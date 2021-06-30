Пятов о выходе Украины в 1/4 финала Евро: «Привет профессиональным диванным критикам»

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал победу команды над Швецией (2:1 доп.вр.) в матче 1/8 финала Евро-2020 и выход в 1/4 финала турнира.

«Настоящие болельщики всегда с командой. Важно перечитывать это предложение до и после каждой игры, без исключений. Большой привет всем профессиональным диванным критикам», — написал у себя в Instagram Пятов.

В 1/4 финала Евро-2020 Украина сыграет против сборной Англии. Встреча состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).