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Путин рассказал, почему Россия проводит Евро-2020, несмотря на коронавирус

12:15
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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, почему в Санкт-Петербурге проводят матчи чемпионата Европы, несмотря на пандемию коронавируса.

«Здесь, прежде всего, мы вынуждены были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство по организации этих крупных спортивных мероприятий», — сказал Путин.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге прошли 6 матчей группового турнира. Также город примет четвертьфинальую встречу между Швейцарией и Испанией.

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Сергей Разин все материалы автора

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