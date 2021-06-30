Путин рассказал, почему Россия проводит Евро-2020, несмотря на коронавирус

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, почему в Санкт-Петербурге проводят матчи чемпионата Европы, несмотря на пандемию коронавируса.

«Здесь, прежде всего, мы вынуждены были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство по организации этих крупных спортивных мероприятий», — сказал Путин.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге прошли 6 матчей группового турнира. Также город примет четвертьфинальую встречу между Швейцарией и Испанией.