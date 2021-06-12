Джака назвал цель сборной Швейцарии на Евро-2020
Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака перед матчем Евро-2020 против Уэльса признася, что гордится ношением капитанской повязки.
«Я в команде почти 11 лет и очень горжусь тем, что являюсь капитаном. Когда я думаю о том, с кем мне повезло делить раздевалку, испытываю большое чувство счастья, а также огромное предвкушение.
Нам нельзя ходить вокруг да около: наша цель — одно из двух первых мест [в группе]. Любой другой результат будет для меня большим разочарованием", — цитирует пресс-служба УЕФА Джаку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024448--wales-vs-switzerland/
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