Джака назвал цель сборной Швейцарии на Евро-2020

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака перед матчем Евро-2020 против Уэльса признася, что гордится ношением капитанской повязки.

«Я в команде почти 11 лет и очень горжусь тем, что являюсь капитаном. Когда я думаю о том, с кем мне повезло делить раздевалку, испытываю большое чувство счастья, а также огромное предвкушение.

Нам нельзя ходить вокруг да около: наша цель — одно из двух первых мест [в группе]. Любой другой результат будет для меня большим разочарованием", — цитирует пресс-служба УЕФА Джаку.