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«Продзюбили и ладно, нужно готовится к следующим играм». Реакция россиян на вылет сборной с Евро

10:08
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Сборная России в своем Twitter после разгрома от Дании (1:4) поблагодарила болельщиков за поддержку на Евро-2020.

«Спасибо за поддержку, Россия», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее подопечные Станислава Черчесова проиграли Бельгии (0:3) и победили Финляндию (1:0). Команда заняла четвертое место в группе и вылетела с турнира.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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