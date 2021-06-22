«Продзюбили и ладно, нужно готовится к следующим играм». Реакция россиян на вылет сборной с Евро

Просто это случайность, удача отвернулась и больше ничего!!! Такое тоже бывает. Ребята, не отчаивайтесь, мы с вами??? Вратарь Сафонов молодец, талантливый парень! Дзюба супер!!! Так звезды сложились! Любят не только за одни победы...