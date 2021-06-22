«Продзюбили и ладно, нужно готовится к следующим играм». Реакция россиян на вылет сборной с Евро
Сборная России в своем Twitter после разгрома от Дании (1:4) поблагодарила болельщиков за поддержку на Евро-2020.
«Спасибо за поддержку, Россия», — говорится в сообщении.
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Напомним, ранее подопечные Станислава Черчесова проиграли Бельгии (0:3) и победили Финляндию (1:0). Команда заняла четвертое место в группе и вылетела с турнира.
Продзюбили и ладно, нужно готовится к следующим играм.— Елена? (@4Plaiii) June 22, 2021
Предсказуемое поражение. Дзюба бежать не может, Зобнин и Семёнов пасы только соперникам отдают, а Черечесов говорит что все под контролем. Классно подготовились к чемпионату Европы. Молодцы.— Мария (@d00m777) June 21, 2021
ничего, все нормально. Претензий нет. Чему учат игроков клубах, то и получаем...— Буфет (@bufetkmv) June 21, 2021
Мужики, произошло то, что произошло. Выдыхайте! Все равно вы #НашиПарни ! ???— Анжелика К. (@Mnogomama4170) June 21, 2021
Просто это случайность, удача отвернулась и больше ничего!!! Такое тоже бывает. Ребята, не отчаивайтесь, мы с вами??? Вратарь Сафонов молодец, талантливый парень! Дзюба супер!!! Так звезды сложились! Любят не только за одни победы...— Татьяна Подольская (@11_beskonechnay) June 21, 2021
June 22, 2021
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