«Я люблю свою Родину, я люблю Россию, но я возненавидел эту команду». Что пишут сборной России после благодарности за поддержку на Евро
Сборная России в своем Twitter после разгрома от Дании (1:4) поблагодарила болельщиков за поддержку на Евро-2020.
«Спасибо за поддержку, Россия», — говорится в сообщении.
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Напомним, ранее подопечные Станислава Черчесова проиграли Бельгии (0:3) и победили Финляндию (1:0). Команда заняла четвертое место в группе и вылетела с турнира.
Я люблю свою Родину, я люблю Россию , но я возненавидел эту СБОРНУЮ . Кучка слабаков безвольных, трусов, бездельников— ОлегА (@5Tonik) June 21, 2021
Уважаемые «болельшики», может, хватит распылять яд? Парням, поверьте, сейчас гораздо хреновей, чем нам всем. Будьте людьми! ? ????— Анжелика К. (@Mnogomama4170) June 21, 2021
Этим парням нужно лучше тренироваться и соблюдать спортивный режим. И молчать, а не давать дурацкие интервью. То, что происходит на поле — это не футбол. Проигрывать, кстати, тоже можно проразному. Стыдно и больно.— RussianFootball (@aermakov77) June 21, 2021
Даже самые слабые команды на этом евро пытались играть в пас, выходить из обороны через пас, контролировать мяч. Смотреть на этот дегенеративно-примитивный футбол регулярных выносов вникуда, просто тошно. #черечесовавотставку— Ilja Dacovskij (@IDacovskij) June 21, 2021
Сголасна, парням нужно лучше тренироваться. Прибавлю сюда еще, что тренеру нужно лучше тренировать, а всему штабу лучше думать. Ну и болельщикам лучше поддерживать ребят. Тогда точно все будет хорошо. Не соглашусь только насчет «должны молчать».— Анжелика К. (@Mnogomama4170) June 21, 2021
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