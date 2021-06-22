«Я люблю свою Родину, я люблю Россию, но я возненавидел эту команду». Что пишут сборной России после благодарности за поддержку на Евро

Сголасна, парням нужно лучше тренироваться. Прибавлю сюда еще, что тренеру нужно лучше тренировать, а всему штабу лучше думать. Ну и болельщикам лучше поддерживать ребят. Тогда точно все будет хорошо. Не соглашусь только насчет «должны молчать».