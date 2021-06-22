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«Я люблю свою Родину, я люблю Россию, но я возненавидел эту команду». Что пишут сборной России после благодарности за поддержку на Евро

10:00
Болельщики сборной России на матче против Дании в Копенгагене. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики сборной России на матче против Дании в Копенгагене. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России в своем Twitter после разгрома от Дании (1:4) поблагодарила болельщиков за поддержку на Евро-2020.

«Спасибо за поддержку, Россия», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее подопечные Станислава Черчесова проиграли Бельгии (0:3) и победили Финляндию (1:0). Команда заняла четвертое место в группе и вылетела с турнира.

21&nbsp;июня. Копенгаген. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Болельщики сборной России.

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проголосовало: 64764
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Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Вся команда
26.9%
Тренер
21.8%
Игроки
3.5%
Отдельные игроки
1.3%
Стечение обстоятельств
0.9%
Никто, это наш уровень
45.5%
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи