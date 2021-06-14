Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 Польша — Словакия.

Польша: Щенсны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Рыбус, Линетти, Крыховяк, Клих, Южвяк, Левандовски, Зелиньски.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Хараслин, Куцка, Громада, Мак, Хамшик, Дуда.

Матч состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.