Польша — Словакия: стартовые составы команд на матч Евро-2020
17:58
Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 Польша — Словакия.
Польша: Щенсны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Рыбус, Линетти, Крыховяк, Клих, Южвяк, Левандовски, Зелиньски.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Хараслин, Куцка, Громада, Мак, Хамшик, Дуда.
Матч состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.
Опрос
проголосовало: 19543Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Читайте также
4
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю