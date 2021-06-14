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Шик стал автором самого дальнего гола на Евро с 1980 года

17:58
Патрик Шик. Фото Twitter
Патрик Шик. Фото Twitter
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Форвард сборной Чехии Патрик Шик стал автором дубля в матче против Шотландии (2:0). Второй его мяч на 52-й минуте оказался историческим.

25-летний чех поразил ворота Дэвида Маршалла с 45,4 метров. Это самая дальняя дистанция, с которой был забит гол на чемпионатах Европы с 1980 года.

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