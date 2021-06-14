Шик стал автором самого дальнего гола на Евро с 1980 года

Форвард сборной Чехии Патрик Шик стал автором дубля в матче против Шотландии (2:0). Второй его мяч на 52-й минуте оказался историческим.

49.7 — Patrik Schick's second goal (49.7 yards) is the furthest distance from which a goal has been scored on record at the European Championships (since 1980). Ridiculous.#Euro2020 #CZE #SCOCZE pic.twitter.com/imssf0WAxj — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2021

25-летний чех поразил ворота Дэвида Маршалла с 45,4 метров. Это самая дальняя дистанция, с которой был забит гол на чемпионатах Европы с 1980 года.