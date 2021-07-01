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Погба заступился за Мбаппе после вылета Франции с Евро-2020

16:15
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Полузащитник сборной Франции Поль Погба заступился за своего партнера по национальной команде Килиана Мбаппе после вылета с Евро-2020.

«Все ждали, что он забьет пять мячей или станет лучшим бомбардиром Евро, но, на мой взгляд, Килиан много создавал, трудился, отдал все силы и душу на поле, а это важно. Мбаппе — сильный футболист, он извлечет урок из этой неудачи и вернется более сильным, чем когда-либо. Нельзя обвинять его, мы все виноваты, потому что мы в одной лодке», — приводит Goal слова Погба.

Сборная Франции уступила Швейцарии (3:3; 4:5 — по пенальти) в матче 1/8 финала Евро-2020. Килиан Мбаппе не смог реализовать решающий 11-метровый в серии пенальти.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/man-utd-star-pogba-quizzed-on-real-madrid-rumours-mbappe/8nhqg21ozo0w114jnda8dqhg3

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Иван Торопцев все материалы автора

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