Мазепин надеется, что сборная Украины победит Англию в 1/4 финала Евро

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, что будет болеть за сборную Украины в матче 1/4 финала Евро против Англии.

«Надеюсь, что Украина победит. Сейчас у Украины и России есть разногласия, но я родился в те времена, когда наши народы считались братскими. У меня много друзей украинцев. Это было бы здорово для болельщиков, так что я искренне надеюсь на победу Украины.

Знаете, 99 процентов людей уверены в победе сборной Англии, но надеюсь, что этого не случится», — приводит слова Никиты Мазепина GPFans.

Матч четвертьфинала Украина — Англия состоится 3 июля в Риме. Начало — в 22:00 по московскому времени.