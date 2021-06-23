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Почему Черчесов не подал в отставку? Объясняет Бышовец

13:06
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер сборных СНГ и России Анатолий Бышовец считает, что Станислав Черчесов должен продолжить работу во главе национальной команды.

— Некоторые специалисты задаются вопросом: почему Черчесов не подал в отставку после провального матча с Данией?

— У него действующий контракт. Думаю, руководители РФС хотят его оставить. Речь об отставке не идет. Ну и в этой ситуации трудно себе представить, кто еще сможет возглавить сборную. Ведь через два месяца нам предстоит важнейший матч с хорватами. Так что все логично. Поэтому Черчесов продолжит свою работу и доведет дело до конца. Выход только один. Альтернативы ему нет.

— Почему нет альтернативы? Сейчас в прессе фигурирует, например, фамилия Бердыева.

— Не надо сейчас перечислять фамилии. Я объяснил свою логику. Действующий контракт Черчесова, позиция РФС и предстоящий матч с Хорватией. Вот и все. Альтернативы Черчесову в этой ситуации я не вижу.

Сборная России на чемпионате Европы по футболу одержала победу над Финляндией (1:0) и дважды проиграла — Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Бельгийцы заработали девять очков и заняли первое место в группе B. Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.

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