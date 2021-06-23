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Руй Витория об ошибке Зобнина: «Это останется в сборной»

13:01
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал ошибку полузащитника красно-белых Романа Зобнина в матче за сборную России против Дании (1:4) на Евро-2020.

«То, что случилось в сборной, в сборной и остается. Для меня мои футболисты всегда остаются лучшими. Это касается не только Зобнина, но и всех игроков «Спартака», выступающих за свои сборные.

Когда они вернутся в команду? Все по-разному. Дадим им по недельке отдыха, когда Евро для них завершится. Пусть немного освободят голову, чтобы приехать в клуб с новыми силами. Нас предстоит долгий и сложный сезон», — сказал Витория.

21 июня на 59-й минуте матча против Дании Зобнин вывел форварда Юссуфа Поульсена на пустые ворота, пытаясь отдать пас вратарю Матвею Сафонову. После гола Поульсена счет стал 0:2 в пользу датчан.

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