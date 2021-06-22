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Песков прокомментировал итог Евро-2020: «Мы все любим сборную России в любом случае, и будем болеть за нее»

09:07
Дмитрий Песков. Фото AFP 21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Игорь Дивеев, Александр Головин, Матвей Сафонов и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Песков. Фото AFP
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление сборной России по футболу на чемпионате Европы.

«Мы все любим нашу сборную в любом случае, и будем болеть за нее», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

Напомним, в заключительно туре группового турнира Евро-2020 Россия была разгромлена Данией со счетом 4:1. Ранее подопечные Станислава Черчесова проиграли Бельгии (0:3) и победили Финляндию (1:0). Команда заняла четвертое место в группе и вылетела с турнира.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210622/evro-1738022285.html

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