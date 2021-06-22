Мостовой: «Непонятно, за что Зобнину дали заслуженного мастера спорта»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» результативную ошибку полузащитника Романа Зобнина в игре группового турнира чемпионата Европы-2020 против сборной Дании (1:4).

«Это была очень грубая ошибка. Непонятно, за что Зобнину дали заслуженного мастера спорта. Зобнин сидит в чемпионате России, да и забил всего 3-4 мяча к 26 годам. Каждый игрок может ошибиться. В этом моменте, к сожалению, не повезло Роме. Он отдал назад, а голову не поднял. Зобнин очень часто не поднимает головы, все время ведет мяч, а смотрит вниз. За счет физических кондиций, которые ему дала природа, он может давать результат, а в простых ситуациях ошибается. Нужно было спокойно поднять глаза и отдать мяч назад Сафонову», — заявил Мостовой «СЭ».

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступили и Финляндии, и Дании.