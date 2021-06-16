Павлюченко призвал болельщиков поддержать сборную России в матче с Финляндией

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы против Финляндии.

«Если сравнивать эту сборную с той, которая играла на чемпионате Европы в 2008 году, то наша физическая подготовка была лучше. Мы были в полном порядке. Сегодня я этого не замечаю. Александр Головин и Магомед Оздоев — это мобильные футболисты, центр поля, сердце команды. Если они останавливаются, то игра пропадает. Это, к сожалению, мы и увидели в игре с Бельгией.

Если мы будем лучше готовы физически, то пойдет совсем другой футбол. Думаю, Станислав Саламович найдет правильные слова для ребят и все будет нормально. По первому матчу не надо унывать. Наоборот, стоит поддержать ребят», — цитируют Павлюченко «Известия».

В среду, 16 июня, команды России и Финляндии сыграют во 2-м туре Евро-2020, матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 (мск).