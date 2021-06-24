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Паулу Соуза продолжит работу со сборной Польши, несмотря на невыход из группы на Евро-2020

14:15
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Президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек заявил, что главный тренер сборной Польши Паулу Соуза продолжит работу с командой, несмотря на неудачное выступление на Евро-2020.

«Мы ничего не добьемся, если будем постоянно менять тренеров. Мы хотим играть в футбол и доминировать над соперниками. Жизнь иногда может подбрасывать сюрпризы, но я верю, что Соуза — опытный тренер и знает, что нужно этой команде. У него есть контракт, он — хороший тренер и останется в сборной. Конечно, жаль вылетать с Евро без результата. Это было еще больнее, чем на ЧМ-2018, потому что в этот раз мы выглядели статистически лучше», — приводит Onet слова Бонека.

Сборная Польши заняла последнее, 4-е место в группе Е на Евро-2020, набрав 1 очко в 3 матчах. Команда не смогла выйти в плей-офф турнира.

Дополнительная информация:

https://www.onet.pl/sport/onetsport/euro-2020-zbigniew-boniek-zabral-glos-po-blamazu-na-euro-2020/tjfbhmx,d87b6cc4

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Иван Торопцев все материалы автора
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