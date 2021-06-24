Бензема: «Роналду — мой большой друг. Было здорово снова с ним встретиться»
13:08
Форвард сборной России Карим Бензема рассказал, о чем общался с экс-партнером по «Реалу» Криштиану Роналду после матча Евро-2020 между Францией и Португалией (2:2).
«Роналду — мой большой друг, в «Реале» мы многого добились, много забивали вместе. Было здорово снова увидеться с ним. Мы пообщались и пожелали друг другу удачи в матчах за свои сборные и клубы», — цитирует Бензема A Bola.
Франция набрала пять очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.
Дополнительная информация:
https://www.abola.pt/nnh/2021-06-24/franca-benzema-revela-o-que-conversou-ao-intervalo-com-ronaldo/895355
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