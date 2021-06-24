Форвард сборной России Карим Бензема рассказал, о чем общался с экс-партнером по «Реалу» Криштиану Роналду после матча Евро-2020 между Францией и Португалией (2:2).

«Роналду — мой большой друг, в «Реале» мы многого добились, много забивали вместе. Было здорово снова увидеться с ним. Мы пообщались и пожелали друг другу удачи в матчах за свои сборные и клубы», — цитирует Бензема A Bola.

Франция набрала пять очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.