Отец Сафонова рассказал о состоянии вратаря после вылета России с Евро-2020
16:36
Евгений Сафонов, отец вратаря сборной России Матвея Сафонова рассказал «СЭ» о состоянии сына после поражении от Дании (1:4) в матче Евро-2020 и вылета с турнира.
«Я с ним общался после матча. Какое состояние у Матвея? У него всё нормально. Про футбол мы с ним не разговариваем. Конечно, было неприятно смотреть на четыре пропущенных мяча. Команда была физически не готова, поэтому и показала такую игру», — сказал Сафонов «СЭ».
Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B и покинула Евро-2020.
22-летний Сафонов принял участие в двух играх национальной команды на Евро-2020 и пропустил четыре мяча.
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