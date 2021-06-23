Отец Сафонова рассказал о состоянии вратаря после вылета России с Евро-2020

Евгений Сафонов, отец вратаря сборной России Матвея Сафонова рассказал «СЭ» о состоянии сына после поражении от Дании (1:4) в матче Евро-2020 и вылета с турнира.

«Я с ним общался после матча. Какое состояние у Матвея? У него всё нормально. Про футбол мы с ним не разговариваем. Конечно, было неприятно смотреть на четыре пропущенных мяча. Команда была физически не готова, поэтому и показала такую игру», — сказал Сафонов «СЭ».

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B и покинула Евро-2020.

22-летний Сафонов принял участие в двух играх национальной команды на Евро-2020 и пропустил четыре мяча.