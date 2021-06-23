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ФИФА выплатит компенсацию «Барселоне» за травму Дембеле

16:29
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«Барселона» получит компенсацию от Международной федерации футбола (ФИФА) за травму нападающего Усмана Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

Футболист получил повреждение бедра в расположении сборной Франции на Евро-2020. Игроку понадобится операция, после чего он пропустит 4 месяца.

Существует правило, по которому ФИФА будет выплачивать компенсацию клубам за футболистов, которые травмируются в расположении сборной по ходу международного турнира. Компенсация полагается в том случае, если игрок выбыл из строя на 28 дней и более. Сумма зависит от того, сколько времени понадобится футболисту на восстановление. За Дембеле «Барселона» получит примерно 2,5 миллиона евро.

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