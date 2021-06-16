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Онопко: «Фернандес — один из лучших игроков сборной России. Желаю ему скорейшего выздоровления»

19:20
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Экс-игрок сборной СССР и России Виктор Онопко прокомментировал победу национальной команды во втором туре Евро-2020 над Финляндией (1:0).

«Понятно, что сегодняшняя игра по всем показателям, даже если брать цифры, отличалась от той, что была с Бельгией. Главное, что мы победили, взяли три очка. Было немного тревожно на первых порах, рад, что гол от финнов был забит из положения вне игры. Потом на протяжении всей игры у нас было преимущество в плане владения мячом, хотя и тяжело было вскрывать оборону финнов. Понравилось, как сыграли Миранчук, Головин. То, что Алексей вышел с первых минут, уже положительный момент для меня», — сказал Онопко «СЭ».

16&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Финляндия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:1. Россияне одержали победу в&nbsp;матче чемпионате Европы.Финляндия — Россия: дожали! Есть первая победа России на Евро за девять лет!

Онопко прокомментировал травму Марио Фернандеса. У футболиста ЦСКА зафиксировано повреждение позвоночника.

«Марио упал неудачно, но это не клиническая травма, такое, к сожалению, бывает. Желаю ему скорейшего восстановления, потому что он для меня один из лучших футболистов ЦСКА и сборной России. Он мой друг. И на Джикию сегодня наступили, но это механические травмы. У Эриксена было пострашнее», — добавил Онопко.

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе Бельгия, у которой три очка и игра в запасе — с Данией в четверг, 17 июня.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против датчан. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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