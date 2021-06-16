Алексей Миранчук не считает, что он провел лучший матч за сборную России
19:17
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук оценил игру своей команды в матче Евро-2020 с Финляндией (1:0). Он забил единственный мяч в этой игре.
— Вы забили красивый гол. Считаете ли вы, что это ваш лучший матч за сборную?
— Я забил гол и признан лучшим игроком матча. Наверное, так можно подумать, потому что это чемпионат Европы, и это добавляет значимости. Не сказал бы, что это мой лучший матч за сборную. Надеюсь, лучший матч еще впереди.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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