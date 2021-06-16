Алексей Миранчук не считает, что он провел лучший матч за сборную России

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук оценил игру своей команды в матче Евро-2020 с Финляндией (1:0). Он забил единственный мяч в этой игре.

— Вы забили красивый гол. Считаете ли вы, что это ваш лучший матч за сборную?

— Я забил гол и признан лучшим игроком матча. Наверное, так можно подумать, потому что это чемпионат Европы, и это добавляет значимости. Не сказал бы, что это мой лучший матч за сборную. Надеюсь, лучший матч еще впереди.