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Алексей Миранчук не считает, что он провел лучший матч за сборную России

19:17
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук оценил игру своей команды в матче Евро-2020 с Финляндией (1:0). Он забил единственный мяч в этой игре.

— Вы забили красивый гол. Считаете ли вы, что это ваш лучший матч за сборную?

— Я забил гол и признан лучшим игроком матча. Наверное, так можно подумать, потому что это чемпионат Европы, и это добавляет значимости. Не сказал бы, что это мой лучший матч за сборную. Надеюсь, лучший матч еще впереди.

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