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Ольга Бузова обратилась к футболистам сборной России

18:08
Ольга Бузова. Фото Instagram
Ольга Бузова. Фото Instagram
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Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова выступила с обращением к игрокам сборной России.

«Жизнь — одна. Кайфуйте. Это посыл для нашей сборной.

Я так люблю Россию, я так люблю спорт, я так люблю футбол. Ребят, я вас люблю. Вас любит страна. Мы за вас болеем. Просто не бойтесь, как я. Рвите, идите вперед. Ребят, соберитесь. Мы болеем за вас», — сказала Бузова в эфире matchtv.ru.

Сборная России после первого тура занимает четвертое место в группе B, не набрав ни одного очка. На первой позиции располагаются бельгийцы (3 очка), на второй — финны (3), на третьей — датчане (0). Во втором туре команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова сыграет со сборной Финляндии, игра состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. В третьем туре россияне в Копенгагене 21 июня встретятся со сборной Дании.

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