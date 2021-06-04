«Обрадуй меня». Хабиб обратился к Джикии перед стартом Евро
4 июня 2021, 23:34
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к защитнику сборной России Георгию Джикии.
«Обрадуй меня также 12 июня», — написал Хабиб в Instagram.
Георгий Джикия. Фото Instagram
Также он разместил фотографию радующегося Джикии. Этот снимок был сделан, когда футболист смотрел за боем Нурмагомедов — Порье и радовался победе Хабиба.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В первом матче Евро-2020 сборная России в Санкт-Петербурге сыграет с бельгийцами.
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