«Обрадуй меня». Хабиб обратился к Джикии перед стартом Евро

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к защитнику сборной России Георгию Джикии.

«Обрадуй меня также 12 июня», — написал Хабиб в Instagram.

Георгий Джикия. Фото Instagram

Также он разместил фотографию радующегося Джикии. Этот снимок был сделан, когда футболист смотрел за боем Нурмагомедов — Порье и радовался победе Хабиба.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В первом матче Евро-2020 сборная России в Санкт-Петербурге сыграет с бельгийцами.