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«Зенит» пошутил над Киркоровым, который перепутал Оздоева с Марио Фернандесом

4 июня 2021, 23:20
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Пресс-служба «Зенита» в Twitter отреагировала на ошибку певца Филиппа Киркорова, который перепутал полузащитника Магомеда Оздоева с защитником Марио Фернандесом.

Ранее исполнитель вместе с сыном побывал в расположении сборной России перед товарищеским матчем с Болгарией. Представляя Оздоева своему ребенку, Киркоров назвал игрока «Марио».

«Отличная бейсболка у Николая Баскова», — написал «Зенит».

Оздоев оценил твит клуба, ответив на него улыбающимся смайлом.

Матч Россия — Болгария состоится в субботу, 5 июня. Начало встречи — в 18.00 (мск). Перед началом игры Филипп Киркоров исполнит гимн России.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/E27A/status/1400893931341201411

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