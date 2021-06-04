«Зенит» пошутил над Киркоровым, который перепутал Оздоева с Марио Фернандесом

Пресс-служба «Зенита» в Twitter отреагировала на ошибку певца Филиппа Киркорова, который перепутал полузащитника Магомеда Оздоева с защитником Марио Фернандесом.

Ранее исполнитель вместе с сыном побывал в расположении сборной России перед товарищеским матчем с Болгарией. Представляя Оздоева своему ребенку, Киркоров назвал игрока «Марио».

«Отличная бейсболка у Николая Баскова», — написал «Зенит».

Оздоев оценил твит клуба, ответив на него улыбающимся смайлом.

Матч Россия — Болгария состоится в субботу, 5 июня. Начало встречи — в 18.00 (мск). Перед началом игры Филипп Киркоров исполнит гимн России.