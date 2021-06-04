«Зенит» пошутил над Киркоровым, который перепутал Оздоева с Марио Фернандесом
4 июня 2021, 23:20
Пресс-служба «Зенита» в Twitter отреагировала на ошибку певца Филиппа Киркорова, который перепутал полузащитника Магомеда Оздоева с защитником Марио Фернандесом.
Ранее исполнитель вместе с сыном побывал в расположении сборной России перед товарищеским матчем с Болгарией. Представляя Оздоева своему ребенку, Киркоров назвал игрока «Марио».
«Отличная бейсболка у Николая Баскова», — написал «Зенит».
Оздоев оценил твит клуба, ответив на него улыбающимся смайлом.
Матч Россия — Болгария состоится в субботу, 5 июня. Начало встречи — в 18.00 (мск). Перед началом игры Филипп Киркоров исполнит гимн России.
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