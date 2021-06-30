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Нойер об уходе Лева из сборной Германии: «Футболисты ему многим обязаны»

10:58
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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о своей реакции на поражение команды в матче 1/8 финала Евро-2020 против Англии (0:2).

«После финального свистка я посмотрел на нашу скамейку и, конечно, расстроился, когда увидел Лева. Он отличный человек, многого добился с нами как тренер. Очень грустно, что его эра в сборной закончилась вот так. Футболисты ему многим обязаны. Больно, что все кончилось так», — приводит Goal со ссылкой на ARD слова Нойера.

Йоахим Лев возглавлял сборную Германии с 2006 года. 61-летний немецкий специалист покинул национальную команду после вылета с Евро-2020. Его место займет Ханс Флик.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/that-hurts-neuer-says-germany-owe-low-more-after-england/g49l25kcdfzh1jvmpxond8akv

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Иван Торопцев все материалы автора

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