Нойер об уходе Лева из сборной Германии: «Футболисты ему многим обязаны»

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о своей реакции на поражение команды в матче 1/8 финала Евро-2020 против Англии (0:2).

«После финального свистка я посмотрел на нашу скамейку и, конечно, расстроился, когда увидел Лева. Он отличный человек, многого добился с нами как тренер. Очень грустно, что его эра в сборной закончилась вот так. Футболисты ему многим обязаны. Больно, что все кончилось так», — приводит Goal со ссылкой на ARD слова Нойера.

Йоахим Лев возглавлял сборную Германии с 2006 года. 61-летний немецкий специалист покинул национальную команду после вылета с Евро-2020. Его место займет Ханс Флик.