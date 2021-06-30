Кинопродюсер Роднянский: «Счастлив за сборную Украины, они сражались до конца и заслуженно выиграли»

Известный кинопродюсер Александр Роднянский прокомментировал победу сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 над Швецией (2:1 д.в.).

«Признаюсь, я сейчас уже не самый пассионарный футбольный болельщик. И времени не хватает, и интереса. Но матчи европейских и мировых чемпионатов смотрю всегда. Болею всегда за тех, кто слабее. Поэтому был рад, например, победе скромной команды Швейцарии над гордыми и излишне самоуверенными звездными французами.

Но вчера я болел за команду, которую поддерживаю всю жизнь. Ту, на матчи которой меня брал с собой на стадион мой отец еще тогда, когда мне было лет пять. По факту эта команда называется «Динамо» Киев, но вчера это была сборная Украины. Прекрасный был матч и огромное событие для многих болельщиков! Счастлив за сборную, они сражались до конца и абсолютно заслуженно выиграли. Особо рад за выдающегося игрока, а теперь и тренера Андрея Шевченко! Впереди матч со сборной Англии. Удачи ребятам!» — написал Роднянский в Instagram.

Роднянский является продюсером таких фильмов, как «Девятая рота», «Питер FM», «Облачный атлас», «Сталинград», «Мачете убивает», «Левиафан», «Нелюбовь» «Дылда» и др., а также основателем украинского телеканала «1+1».

Сборная Украины в 1/4 финала встретится с Англией, которая обыграла Германию (2:0). Матч пройдет 3 июля в Риме и начнется в 22:00 мск.