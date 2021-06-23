Никола Влашич выбран лучшим игроком матча Хорватия — Шотландия
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Сборная Хорватии одержала победу над командой Шотландии в матче группового этапа чемпионата Европы и пробилась в 1/8 финала турнира. Встреча заключительного третьего тура группы D, прошедшая во вторник в Глазго, завершилась со счетом 3:1 в пользу хорватов.
Счет в матче открыл полузащитник хорватов Никола Влашич. Именно он был признан лучшим игроком встречи.
Сборная Англии с 7 очками вышла в 1/8 финала Евро с первого места в группе D. Ее соперником в плей-офф будет вторая команда из квартета F. Сборная Хорватии с 4 очками стала второй и в 1/8 финала турнира сыграет со второй командой из квартета E. Чехи с 4 баллами вышли в плей-офф с третьей строчки. Шотландцы набрали один балл в трех турах и завершили выступление на турнире.
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