Шотландия ни разу не выходила из группы на крупном турнире
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Сборная Хорватии со счетом 3:1 обыграла команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.
Сборная Хорватии с четырьмя очками заняла второе место в группе D и обеспечила себе выход в плей-офф. Шотландцы с одним очком заняли последнее место и не пробились в 1/8 финала.
Шотландцы 11 раз принимали участие на крупных международных турнирах (чемпионатах мира и Европы), но ни разу не выходили из группы.
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