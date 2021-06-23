Шотландия ни разу не выходила из группы на крупном турнире

Сборная Хорватии со счетом 3:1 обыграла команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

Сборная Хорватии с четырьмя очками заняла второе место в группе D и обеспечила себе выход в плей-офф. Шотландцы с одним очком заняли последнее место и не пробились в 1/8 финала.

Шотландцы 11 раз принимали участие на крупных международных турнирах (чемпионатах мира и Европы), но ни разу не выходили из группы.