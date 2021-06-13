«Надеемся, Антоха получит шанс проявить себя». «Спартак» отреагировал на отсутствие Промеса в заявке Голландии на матч Евро с Украиной
Сборные Голландии и Украины назвали стартовые составы на матч Евро-2020. В заявку голландцев не попал форвард «Спартака» Квинси Промес.
Twitter «Спартака» отреагировал на эту новость.
Сборная Нидерландов на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Украины, Австрии и Северной Македонии. В окончательную заявку «оранжевых» вошли 26 игроков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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