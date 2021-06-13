Алаба поделился эмоциями после победы сборной Австрии над Македонией на Евро-2020
Капитан сборной Австрии Давид Алаба поделился эмоциями от победы команды над Северной Македонией (3:1) в матче группового этапа Евро-2020.
«Мы очень счастливы. Хотели выиграть первую игру и хорошо стартовать на этом турнире.
У нас действительно хорошая команда с большим потенциалом. Вы могли убедиться в этом сегодня, когда двое наших парней вышли на замену и забили. Это было очень важно для нас», — приводит слова Алабы BBC Sport.
Алаба был признан лучшим игроком встречи. Австрийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы С.
В следующем туре Австрия 17 июня сыграет против Голландии, а Македония — против Украины.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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