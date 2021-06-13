Алаба поделился эмоциями после победы сборной Австрии над Македонией на Евро-2020

Капитан сборной Австрии Давид Алаба поделился эмоциями от победы команды над Северной Македонией (3:1) в матче группового этапа Евро-2020.

«Мы очень счастливы. Хотели выиграть первую игру и хорошо стартовать на этом турнире.

У нас действительно хорошая команда с большим потенциалом. Вы могли убедиться в этом сегодня, когда двое наших парней вышли на замену и забили. Это было очень важно для нас», — приводит слова Алабы BBC Sport.

Алаба был признан лучшим игроком встречи. Австрийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы С.

В следующем туре Австрия 17 июня сыграет против Голландии, а Македония — против Украины.