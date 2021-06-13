Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Алаба поделился эмоциями после победы сборной Австрии над Македонией на Евро-2020

21:29
Давид Алаба. Фото Twitter
Давид Алаба. Фото Twitter
Теги:

Капитан сборной Австрии Давид Алаба поделился эмоциями от победы команды над Северной Македонией (3:1) в матче группового этапа Евро-2020.

«Мы очень счастливы. Хотели выиграть первую игру и хорошо стартовать на этом турнире.

У нас действительно хорошая команда с большим потенциалом. Вы могли убедиться в этом сегодня, когда двое наших парней вышли на замену и забили. Это было очень важно для нас», — приводит слова Алабы BBC Sport.

Алаба был признан лучшим игроком встречи. Австрийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы С.

В следующем туре Австрия 17 июня сыграет против Голландии, а Македония — против Украины.

Австрия — Македония

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия 0
Украина 0
1-й тайм

П1

36%

1.55

Ф2 (+1)

23%

1.97

ТБ 2.0

15%

1.38
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 1
Хорватия 0
Матч завершен

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

2.95

X2

17%

2.24

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/50940725

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Голландия — Украина: правильно ли не назначен пенальти в ворота украинцев?
Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией
Голландия — Украина: Марлос заменил Зубкова из-за травмы
Медицинский штаб «Интера» рассказал о состоянии Эриксена

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи