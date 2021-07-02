На крупных турнирах Италия пропустила от Бельгии всего однажды
Сборные Италии и Бельгии, которым сегодня предстоит сыграть матч 1/4 финала Евро-2020, провели шесть официальных матчей, четыре из которых пришлись на крупные турниры.
На ЧМ-1954 итальянцы разгромили соперника со счетом 4:1, а на трех чемпионатах Европы (1980, 2000, 2016) одержали две победы при одной ничьей и нуле пропущенных голов. Единственный успех бельгийцев состоялся в отборе к Евро-1972, когда они после ничьей в Милане победили на своем поле и пробились в финальную четверку.
Официальные матчи сборных Италии и Бельгии
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
20.06.1954
|
ЧМ
|
Лугано
|
4:1
|
Пандольфини, Галли, Фриньяни, Лоренци — Ануль
|
29.04.1972
|
ОЧЕ
|
Милан
|
0:0
|
|
13.05.1972
|
ОЧЕ
|
Брюссель
|
1:2
|
Рива — Ван Мур, Ван Химст
|
18.06.1980
|
ЧЕ
|
Рим
|
0:0
|
-
|
14.06.2000
|
ЧЕ
|
Брюссель
|
2:0
|
Тотти, Фиоре
|
13.06.2016
|
ЧЕ
|
Лион
|
2:0
|
Джаккерини, Пелле
Итого: +3=2-1, мячи 9-2.
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