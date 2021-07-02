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На крупных турнирах Италия пропустила от Бельгии всего однажды

16:21
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Сборные Италии и Бельгии, которым сегодня предстоит сыграть матч 1/4 финала Евро-2020, провели шесть официальных матчей, четыре из которых пришлись на крупные турниры.

На ЧМ-1954 итальянцы разгромили соперника со счетом 4:1, а на трех чемпионатах Европы (1980, 2000, 2016) одержали две победы при одной ничьей и нуле пропущенных голов. Единственный успех бельгийцев состоялся в отборе к Евро-1972, когда они после ничьей в Милане победили на своем поле и пробились в финальную четверку.

Официальные матчи сборных Италии и Бельгии

Дата

Турнир

Город

Счет

Голы

20.06.1954

ЧМ

Лугано

4:1

Пандольфини, Галли, Фриньяни, Лоренци — Ануль

29.04.1972

ОЧЕ

Милан

0:0

13.05.1972

ОЧЕ

Брюссель

1:2

Рива — Ван Мур, Ван Химст

18.06.1980

ЧЕ

Рим

0:0

-

14.06.2000

ЧЕ

Брюссель

2:0

Тотти, Фиоре

13.06.2016

ЧЕ

Лион

2:0

Джаккерини, Пелле

Итого: +3=2-1, мячи 9-2.

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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