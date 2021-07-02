На крупных турнирах Италия пропустила от Бельгии всего однажды

Сборные Италии и Бельгии, которым сегодня предстоит сыграть матч 1/4 финала Евро-2020, провели шесть официальных матчей, четыре из которых пришлись на крупные турниры.

На ЧМ-1954 итальянцы разгромили соперника со счетом 4:1, а на трех чемпионатах Европы (1980, 2000, 2016) одержали две победы при одной ничьей и нуле пропущенных голов. Единственный успех бельгийцев состоялся в отборе к Евро-1972, когда они после ничьей в Милане победили на своем поле и пробились в финальную четверку.

Официальные матчи сборных Италии и Бельгии

Дата Турнир Город Счет Голы 20.06.1954 ЧМ Лугано 4:1 Пандольфини, Галли, Фриньяни, Лоренци — Ануль 29.04.1972 ОЧЕ Милан 0:0 13.05.1972 ОЧЕ Брюссель 1:2 Рива — Ван Мур, Ван Химст 18.06.1980 ЧЕ Рим 0:0 - 14.06.2000 ЧЕ Брюссель 2:0 Тотти, Фиоре 13.06.2016 ЧЕ Лион 2:0 Джаккерини, Пелле

Итого: +3=2-1, мячи 9-2.