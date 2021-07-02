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Испания уже сегодня может атаковать рекорд Франции 1984 года

15:56
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Сборная Испании может побить рекорд Франции в матче 1/4 финала Евро-2020 против Швейцарии.

Сборная Испании, забившая в двух первых матчах Евро-2020 всего один гол, затем разогналась и огорчила вратарей сборных Словакии и Хорватии по пять раз. Испанцы уверенно лидируют в списке команд, которым на чемпионатах Европы удавалось забить более трех голов. У пиренейцев в активе есть шесть сверхрезультативных матчей, у тройки преследователей (Франция, Германия, Дания) таких встреч по три. Причем датчане дважды забили по четыре мяча на нынешнем турнире.

Сборные, забивавшие в матчах чемпионата Европы четыре и более мячей

Команда

Матчи

Соперники

Испания

6

2000 — Югославия (4:3), 2008 — РОССИЯ (4:1), 2012 — Ирландия (4:0), 2012 — Италия (4:0), 2020 — Словакия (5:0), 2020 — Хорватия (5:3)

Франция

3

1960 — Югославия (4:5), 1984 — Бельгия (5:0), 2016 — Исландия (5:2)

Германия

3

1976 — Югославия (4:2), 2012 — Греция (4:2), 2020 — Португалия (4:2)

Дания

3

1984 — Югославия (5:0), 2020 — РОССИЯ (4:1), 2020 — Уэльс (4:0)

Англия

2

1996 — Голландия (4:1), 2004 — Хорватия (4:2)

Югославия

1

1960 — Югославия (5:4)

Швеция

1

2004 — Болгария (5:0)

Голландия

1

2008 — Франция (4:1)

РОССИЯ

1

2012 — Чехия (4:1)

Бельгия

1

2016 — Венгрия (4:0)

Испанцы при помощи отличившихся автоголами словаков Дубравки и Куцки забили на Евро-2020 уже 11 голов. Это седьмой результат в истории турнира. От национального рекорда образца чемпионских турниров 2008 и 2012 годов команду Луиса Энрике отделяет всего один точный удар. По 13 мячей забивали голландцы (однажды) и французы (дважды), 14 — только великая сборная Франции 1984 года с Мишелем Платини во главе.

Команды, забивавшие на Евро больше 10 голов

Турнир

Команда

Матчи

Голы

1984

Франция

5

14

2000

Голландия

5

13

2000

Франция

6

13

2016

Франция

7

13

2008

Испания

6

12

2012

Испания

6

12

2020

Испания

4

11

Сегодняшний матч идеально подходит сборной Испании как минимум для повторения рекорда. Ведь в 1/4 финала им будет противостоять сборная Швейцарии — обладательница самой слабой обороны из команд, оставшихся на Евро. В четырех встречах Янн Зоммер пропустил восемь голов. Для сравнения: в воротах Украины побывало шесть мячей, у Дании и Испании — по четыре, а у Англии и вовсе ни одного.

Сколько пропустили четвертьфиналисты Евро-2020

Команда

Матчи

Голы

Швейцария

4

8

Украина

4

6

Дания

4

4

Испания

4

4

Чехия

4

2

Бельгия

4

1

Италия

4

1

Англия

4

0

Не считая авторов автоголов, за сборную Испании на Евро-2020 отличились шесть футболистов: Альваро Мората, Пабло Сарабия, Ферран Торрес, Сесар Аспиликуэта, Эмерик Ляпорт и Микель Ойярсабаль. Ранее у восьми команд находилось в заявке по семь бомбардиров, а у сборной Германии на Евро-2012 — целых восемь, что и является рекордом чемпионатов Европы.

Команды, за которые на одном Евро забивали более шести футболистов

Турнир

Команда

Голы

Авторы

2012

Германия

10

8

1996

Чехия

7

7

2008

Португалия

7

7

2000

Италия

9

7

2016

Бельгия

9

7

2008

Голландия

10

7

2008

Испания

12

7

2012

Испания

12

7

2000

Франция

13

7

Матч Швейцария — Испания состоится сегодня, 2 июля. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Швейцария — Испания

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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