Испания уже сегодня может атаковать рекорд Франции 1984 года

Сборная Испании может побить рекорд Франции в матче 1/4 финала Евро-2020 против Швейцарии.

Сборная Испании, забившая в двух первых матчах Евро-2020 всего один гол, затем разогналась и огорчила вратарей сборных Словакии и Хорватии по пять раз. Испанцы уверенно лидируют в списке команд, которым на чемпионатах Европы удавалось забить более трех голов. У пиренейцев в активе есть шесть сверхрезультативных матчей, у тройки преследователей (Франция, Германия, Дания) таких встреч по три. Причем датчане дважды забили по четыре мяча на нынешнем турнире.

Сборные, забивавшие в матчах чемпионата Европы четыре и более мячей

Команда Матчи Соперники Испания 6 2000 — Югославия (4:3), 2008 — РОССИЯ (4:1), 2012 — Ирландия (4:0), 2012 — Италия (4:0), 2020 — Словакия (5:0), 2020 — Хорватия (5:3) Франция 3 1960 — Югославия (4:5), 1984 — Бельгия (5:0), 2016 — Исландия (5:2) Германия 3 1976 — Югославия (4:2), 2012 — Греция (4:2), 2020 — Португалия (4:2) Дания 3 1984 — Югославия (5:0), 2020 — РОССИЯ (4:1), 2020 — Уэльс (4:0) Англия 2 1996 — Голландия (4:1), 2004 — Хорватия (4:2) Югославия 1 1960 — Югославия (5:4) Швеция 1 2004 — Болгария (5:0) Голландия 1 2008 — Франция (4:1) РОССИЯ 1 2012 — Чехия (4:1) Бельгия 1 2016 — Венгрия (4:0)

Испанцы при помощи отличившихся автоголами словаков Дубравки и Куцки забили на Евро-2020 уже 11 голов. Это седьмой результат в истории турнира. От национального рекорда образца чемпионских турниров 2008 и 2012 годов команду Луиса Энрике отделяет всего один точный удар. По 13 мячей забивали голландцы (однажды) и французы (дважды), 14 — только великая сборная Франции 1984 года с Мишелем Платини во главе.

Команды, забивавшие на Евро больше 10 голов

Турнир Команда Матчи Голы 1984 Франция 5 14 2000 Голландия 5 13 2000 Франция 6 13 2016 Франция 7 13 2008 Испания 6 12 2012 Испания 6 12 2020 Испания 4 11

Сегодняшний матч идеально подходит сборной Испании как минимум для повторения рекорда. Ведь в 1/4 финала им будет противостоять сборная Швейцарии — обладательница самой слабой обороны из команд, оставшихся на Евро. В четырех встречах Янн Зоммер пропустил восемь голов. Для сравнения: в воротах Украины побывало шесть мячей, у Дании и Испании — по четыре, а у Англии и вовсе ни одного.

Сколько пропустили четвертьфиналисты Евро-2020

Команда Матчи Голы Швейцария 4 8 Украина 4 6 Дания 4 4 Испания 4 4 Чехия 4 2 Бельгия 4 1 Италия 4 1 Англия 4 0

Не считая авторов автоголов, за сборную Испании на Евро-2020 отличились шесть футболистов: Альваро Мората, Пабло Сарабия, Ферран Торрес, Сесар Аспиликуэта, Эмерик Ляпорт и Микель Ойярсабаль. Ранее у восьми команд находилось в заявке по семь бомбардиров, а у сборной Германии на Евро-2012 — целых восемь, что и является рекордом чемпионатов Европы.

Команды, за которые на одном Евро забивали более шести футболистов

Турнир Команда Голы Авторы 2012 Германия 10 8 1996 Чехия 7 7 2008 Португалия 7 7 2000 Италия 9 7 2016 Бельгия 9 7 2008 Голландия 10 7 2008 Испания 12 7 2012 Испания 12 7 2000 Франция 13 7

Матч Швейцария — Испания состоится сегодня, 2 июля. Начало встречи — в 19.00 (мск).