Испания уже сегодня может атаковать рекорд Франции 1984 года
Сборная Испании может побить рекорд Франции в матче 1/4 финала Евро-2020 против Швейцарии.
Сборная Испании, забившая в двух первых матчах Евро-2020 всего один гол, затем разогналась и огорчила вратарей сборных Словакии и Хорватии по пять раз. Испанцы уверенно лидируют в списке команд, которым на чемпионатах Европы удавалось забить более трех голов. У пиренейцев в активе есть шесть сверхрезультативных матчей, у тройки преследователей (Франция, Германия, Дания) таких встреч по три. Причем датчане дважды забили по четыре мяча на нынешнем турнире.
Сборные, забивавшие в матчах чемпионата Европы четыре и более мячей
|
Команда
|
Матчи
|
Соперники
|
Испания
|
6
|
2000 — Югославия (4:3), 2008 — РОССИЯ (4:1), 2012 — Ирландия (4:0), 2012 — Италия (4:0), 2020 — Словакия (5:0), 2020 — Хорватия (5:3)
|
Франция
|
3
|
1960 — Югославия (4:5), 1984 — Бельгия (5:0), 2016 — Исландия (5:2)
|
Германия
|
3
|
1976 — Югославия (4:2), 2012 — Греция (4:2), 2020 — Португалия (4:2)
|
Дания
|
3
|
1984 — Югославия (5:0), 2020 — РОССИЯ (4:1), 2020 — Уэльс (4:0)
|
Англия
|
2
|
1996 — Голландия (4:1), 2004 — Хорватия (4:2)
|
Югославия
|
1
|
1960 — Югославия (5:4)
|
Швеция
|
1
|
2004 — Болгария (5:0)
|
Голландия
|
1
|
2008 — Франция (4:1)
|
РОССИЯ
|
1
|
2012 — Чехия (4:1)
|
Бельгия
|
1
|
2016 — Венгрия (4:0)
Испанцы при помощи отличившихся автоголами словаков Дубравки и Куцки забили на Евро-2020 уже 11 голов. Это седьмой результат в истории турнира. От национального рекорда образца чемпионских турниров 2008 и 2012 годов команду Луиса Энрике отделяет всего один точный удар. По 13 мячей забивали голландцы (однажды) и французы (дважды), 14 — только великая сборная Франции 1984 года с Мишелем Платини во главе.
Команды, забивавшие на Евро больше 10 голов
|
Турнир
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
1984
|
Франция
|
5
|
14
|
2000
|
Голландия
|
5
|
13
|
2000
|
Франция
|
6
|
13
|
2016
|
Франция
|
7
|
13
|
2008
|
Испания
|
6
|
12
|
2012
|
Испания
|
6
|
12
|
2020
|
Испания
|
4
|
11
Сегодняшний матч идеально подходит сборной Испании как минимум для повторения рекорда. Ведь в 1/4 финала им будет противостоять сборная Швейцарии — обладательница самой слабой обороны из команд, оставшихся на Евро. В четырех встречах Янн Зоммер пропустил восемь голов. Для сравнения: в воротах Украины побывало шесть мячей, у Дании и Испании — по четыре, а у Англии и вовсе ни одного.
Сколько пропустили четвертьфиналисты Евро-2020
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Швейцария
|
4
|
8
|
Украина
|
4
|
6
|
Дания
|
4
|
4
|
Испания
|
4
|
4
|
Чехия
|
4
|
2
|
Бельгия
|
4
|
1
|
Италия
|
4
|
1
|
Англия
|
4
|
0
Не считая авторов автоголов, за сборную Испании на Евро-2020 отличились шесть футболистов: Альваро Мората, Пабло Сарабия, Ферран Торрес, Сесар Аспиликуэта, Эмерик Ляпорт и Микель Ойярсабаль. Ранее у восьми команд находилось в заявке по семь бомбардиров, а у сборной Германии на Евро-2012 — целых восемь, что и является рекордом чемпионатов Европы.
Команды, за которые на одном Евро забивали более шести футболистов
|
Турнир
|
Команда
|
Голы
|
Авторы
|
2012
|
Германия
|
10
|
8
|
1996
|
Чехия
|
7
|
7
|
2008
|
Португалия
|
7
|
7
|
2000
|
Италия
|
9
|
7
|
2016
|
Бельгия
|
9
|
7
|
2008
|
Голландия
|
10
|
7
|
2008
|
Испания
|
12
|
7
|
2012
|
Испания
|
12
|
7
|
2000
|
Франция
|
13
|
7
Матч Швейцария — Испания состоится сегодня, 2 июля. Начало встречи — в 19.00 (мск).
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