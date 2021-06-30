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Моуринью считает, что сборная Англии может дойти до финала Евро-2020

30 июня 2021, 23:56
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оценил шансы сборной Англии дойти до финала Евро-2020.

«Я очень рад за Саутгейта, игроков и болельщиков. При нормальных обстоятельствах Англия выйдет в финал. Не могу представить их поражения в матчах с командами, с которыми они встретятся в следующих раундах.

Но нужно уважать футбол и его непредсказуемость. Франция не вышла в четвертьфинал, потому что не уважала футбол в последние десять минут матча со Швейцарией.

Я бы посоветовал Англии успокоиться и сосредоточиться на следующей игре. Счяитаю, что сборная готова ко всему. Буду очень разочарован, если не выйдем в финал, потому что мы должны, определенно должны», — приводит слова Моуринью talkSPORT.

В 1/8 финала англичане победили сборную Германии (2:0). В четвертьфинале команда Англии 3 июля сыграет с Украиной в Риме.

Дополнительная информация:

https://talksport.com/football/904283/jose-mourinho-sings-its-coming-home-england-germany-euro-2020-final/

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