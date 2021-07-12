Женщина попыталась украсить граффити, посвященное Рэшфорду, которое испортили вандалы
17:31
11 июля сборная Англии на «Уэмбли» уступила Италии в серии пенальти в финальном матче Евро-2020 (1:1, 2:3 по пенальти).
У англичан одиннадцатиметровые удары не реализовали Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.
Спустя несколько часов после окончания финала Евро-2020 было осквернено граффити в Манчестере, посвященное Рэшфорду.
Вскоре полиция прикрыла неприличная надписи. А в итоге некая женщина добавила сверху сердечек с надписями «брат», «герой», «сын», «пример для подражания».
Рэшфорд был очень влиятельной фигурой за пределами футбола в Англии в последние полтора года, заработав огромную похвалу и рыцарское звание за свои усилия в борьбе с детским голодом и бедностью.
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