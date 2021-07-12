Игроки сборной Англии впервые за шесть недель вернулись к семьям

Футболисты сборной Англии смогли присоединиться к своим семьям впервые за шесть недель, сообщает 12 июля The Sun. Команда завершила выступления на чемпионате Европы. Фото и видео встречи игроков с родными после того, как сборная покинула отель, опубликованы на сайте издания.

#ENG players leaving the team hotel this morning pic.twitter.com/fT97eRTVBw — Football Daily (@footballdaily) July 12, 2021

На Евро-2020 сборная Англии дошла до финала. В решающем матче, который состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли», англичане уступили Италии (1:1, пенальти — 2:3).