Игроки сборной Англии впервые за шесть недель вернулись к семьям
17:25
Футболисты сборной Англии смогли присоединиться к своим семьям впервые за шесть недель, сообщает 12 июля The Sun. Команда завершила выступления на чемпионате Европы. Фото и видео встречи игроков с родными после того, как сборная покинула отель, опубликованы на сайте издания.
#ENG players leaving the team hotel this morning pic.twitter.com/fT97eRTVBw— Football Daily (@footballdaily) July 12, 2021
На Евро-2020 сборная Англии дошла до финала. В решающем матче, который состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли», англичане уступили Италии (1:1, пенальти — 2:3).
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