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Игроки сборной Англии впервые за шесть недель вернулись к семьям

17:25
Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон. Фото РА
Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон. Фото РА
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Футболисты сборной Англии смогли присоединиться к своим семьям впервые за шесть недель, сообщает 12 июля The Sun. Команда завершила выступления на чемпионате Европы. Фото и видео встречи игроков с родными после того, как сборная покинула отель, опубликованы на сайте издания.

На Евро-2020 сборная Англии дошла до финала. В решающем матче, который состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли», англичане уступили Италии (1:1, пенальти — 2:3).

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года