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Миранчук поздравил партнеров по «Аталанте» с победой на Евро-2020

14:52
Алексей Миранчук. Фото Instagram Instagram Алексея Миранчука. Фото Instagram
Алексей Миранчук. Фото Instagram
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отреагировал на победу Италии на чемпионате Европы. Он поздравил с этим успехов одноклубников, которые были в составе национальной команды, — Рафаэла Толоя и Маттео Пессину.

Instagram Алексея Миранчука. Фото Instagram
Instagram Алексея Миранчука. Фото Instagram

Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году.

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Иван Шитик все материалы автора

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