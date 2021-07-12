Миранчук поздравил партнеров по «Аталанте» с победой на Евро-2020
14:52
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отреагировал на победу Италии на чемпионате Европы. Он поздравил с этим успехов одноклубников, которые были в составе национальной команды, — Рафаэла Толоя и Маттео Пессину.
Instagram Алексея Миранчука. Фото Instagram
Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.
Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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