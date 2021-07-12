Тренер сборной Италии: «Спасибо «Зениту» за Евро. Вернусь в Питер мотивированным»

Звонок корреспондента «СЭ» застал тренера сборной Италии и «Зенита» Андреа Сканавино в Риме. Уставший и счастливый, он выдал короткий монолог:

— Я счастлив, что наша сборная выиграла Евро и порадовала всю Италию, а заодно и всех тех, кто болел за нас в других странах. Знаю, что в России за нас переживали очень многие, и всем огромное спасибо! Рад, что в победе сборной Италии на Евро есть и частичка «Зенита».

Благодарен Сергею Семаку и руководству клуба за то, что позволили мне поработать в штабе сборной Италии и прикоснуться к такому успеху. Отдельная благодарность моему другу и соотечественнику Ивану Карминати, который отдувается за меня при подготовке «Зенита» к сезону, пока я тут праздную (смеется). Спасибо нашему клубу за то, что он пошел навстречу и дает мне возможность перевести дух после Евро.

С нетерпением жду в первую очередь встречи со своей семьей, ну а затем готов с новыми силами вернуться в «Зенит» к началу нового чемпионата России. Мне очень нравится работать в этом клубе, и я полюбил Петербург. Можете не сомневаться, что с мотивацией у меня и дальше все будет в порядке!