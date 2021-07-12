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Кокорин поздравил Манчини с победой на Евро-2020

15:20
Роберто Манчини. Фото AFP Кокорин поздравил Манчини. Фото Instagram
Роберто Манчини. Фото AFP
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Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин поздравил главного тренера сборной Италии Роберто Манчини с победой на чемпионате Европы. 

«Поздравляю, Мистер», — написал Кокорин в сторис. Ранее форвард играл под руководством итальянского специалиста в «Зените».

Кокорин поздравил Манчини. Фото Instagram
Кокорин поздравил Манчини. Фото Instagram

Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Россиянин принял участие в 4 матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отметившись результативными действиями. Большую часть минувшего сезона россиянин пропустил из-за травмы бедра.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/kokorin9

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