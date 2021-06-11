Матыцин надеется, что Мостовой останется единственным заболевшим коронавирусом в сборной России

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду на то, что полузащитник сборной России Андрей Мостовой станет единственным заразившимся коронавирусом в составе команды во время чемпионата Европы.

В пятницу стало известно, что защитник «Динамо» Роман Евгеньев заменит в заявке сборной России на Евро Мостового, результат теста на коронавирус которого дал положительный результат.

Как сообщили в пресс-службе национальной команды, 22-летний Евгеньев появится в расположении сборной сегодня, но после последней тренировки перед матчем с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург).

«Необходимо соблюдать меры безопасности. Будем надеяться, что этот случай будет единственным», — цитирует ТАСС Матыцина.

В минувшем сезоне Евгеньев провел 27 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).